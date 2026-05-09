Sapete che fine ha fatto Alessia Merz e dove vive oggi? Ecco perché ha scelto di non avere social

Da donnapop.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Merz, nota ex modella e personaggio televisivo, ha lasciato dietro di sé la carriera pubblica per dedicarsi principalmente alla famiglia. Non compare più sui social network e ha deciso di mantenere la privacy sulla sua vita personale. La sua scelta di allontanarsi dai riflettori ha portato a un ridimensionamento della presenza mediatica, concentrandosi su una quotidianità riservata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La nuova quotidianità di Alessia Merz: tra famiglia e privacy, ha scelto una vita lontana dai riflettori e dai social. Ecco dove vive oggi l’ex showgirl e perché ha detto no al ritorno in scena. Leggi anche: Alessia Merz, nessuna malattia ma un grande dolore nel suo passato: ecco cosa le è successo Che fine ha fatto Alessia Merz? È una domanda che molti si pongono da anni, soprattutto osservando la sua totale assenza dai social e dalla televisione. Un volto iconico degli anni d’oro della tv italiana, diventato celebre grazie a programmi di grande successo, oggi ha scelto una strada completamente diversa. Una decisione che non nasce da mancanza di opportunità, ma da una precisa volontà di cambiare stile di vita e priorità.🔗 Leggi su Donnapop.it

sapete che fine ha fatto alessia merz e dove vive oggi ecco perch233 ha scelto di non avere social
© Donnapop.it - Sapete che fine ha fatto Alessia Merz e dove vive oggi? Ecco perché ha scelto di non avere social
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Che fine ha fatto Alessia Merz? Ecco perchè non si vede più

“Oggi vivo così”. Alessia Merz, che fine ha fatto e perché non si vede piùNegli anni Novanta era uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, simbolo di leggerezza e popolarità grazie al ruolo di Velina a...

Approfondimenti e contenuti

alessia merz sapete che fine haAlessia Merz è completamente sparita dalla televisione e dai social network. Che fine ha fatto?Alessia Merz è completamente sparita dalla televisione e dai social network. Che fine ha fatto? Che fine ha fatto Alessia Merz? La showgirl, negli anni ’90, era molto famosa e molto amata dal pubblico ... novella2000.it

alessia merz sapete che fine haAlessia Merz: perché ha lasciato la tv e cosa fa oggi a BolognaLa storia di Alessia Merz: un ritiro voluto per proteggere la famiglia, ricordi intensi dell'isola e la decisione di rimanere fuori dai social ... notizie.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.