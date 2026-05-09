Alessia Merz, nota ex modella e personaggio televisivo, ha lasciato dietro di sé la carriera pubblica per dedicarsi principalmente alla famiglia. Non compare più sui social network e ha deciso di mantenere la privacy sulla sua vita personale. La sua scelta di allontanarsi dai riflettori ha portato a un ridimensionamento della presenza mediatica, concentrandosi su una quotidianità riservata.

La nuova quotidianità di Alessia Merz: tra famiglia e privacy, ha scelto una vita lontana dai riflettori e dai social. Ecco dove vive oggi l’ex showgirl e perché ha detto no al ritorno in scena. Leggi anche: Alessia Merz, nessuna malattia ma un grande dolore nel suo passato: ecco cosa le è successo Che fine ha fatto Alessia Merz? È una domanda che molti si pongono da anni, soprattutto osservando la sua totale assenza dai social e dalla televisione. Un volto iconico degli anni d’oro della tv italiana, diventato celebre grazie a programmi di grande successo, oggi ha scelto una strada completamente diversa. Una decisione che non nasce da mancanza di opportunità, ma da una precisa volontà di cambiare stile di vita e priorità.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sapete che fine ha fatto Alessia Merz e dove vive oggi? Ecco perché ha scelto di non avere social

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