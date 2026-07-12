Sanità Emilia-Romagna sul podio

A giugno, sono stato operato di protesi all’anca presso Villa Laura, ospedale privato accreditato. L’intervento è stato condotto dall’equipe del dottor Busanelli, che si è occupato di tutta la procedura. L’intervento si è svolto senza complicazioni e sono stato seguito nel post-operatorio con attenzione e professionalità. La mia esperienza si è conclusa con successo e recupero rapido.

Scrivo per menzionare un’eccellenza sanitaria della nostra città. Mi riferisco a Villa Laura, ospedale privato accreditato. Agli inizi di giugno sono stato operato di protesi all’anca dall’equipe medica del dottor Busanelli, che ho il piacere di segnalare come esempio di professionalità, competenza e relazioni personali. Desidero anche ringraziare per la cortesia e la professionalità l’intero reparto e tutto il personale. Maurizio Casoni Risponde Beppe Boni Ecco un’altra testimonianza che conferma l’alto livello della sanità emiliano romagnola. In questo caso si parla di sanità privata, un polo di eccellenza che la sfera pubblica dovrebbe sfruttare di più e meglio con le convenzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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LA CAMPANIA TRIONFA NELLA MEDICINA

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