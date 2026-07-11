Il ministero della salute ha pubblicato il monitoraggio sui Livelli essenziali di assistenza (Lea) per il 2024. L’Emilia-Romagna si colloca al secondo posto in classifica, con un punteggio totale di 282 punti. La regione si colloca dietro al Veneto, con 288 punti, e davanti alla Toscana, che ottiene 280 punti. La valutazione riguarda la qualità dell’assistenza sanitaria pubblica.

Sanità pubblica promossa con lode in Emilia-Romagna. Con il punteggio complessivo di 282 punti la Regione si conferma al secondo posto per la qualità dell’assistenza – dietro al Veneto (288) e davanti alla Toscana (280) – nell’ultimo monitoraggio del ministero della salute, riferito al 2024, sui Livelli essenziali di assistenza (Lea). Nello specifico, la sanità regionale ha ottenuto 97 punti nell’area della prevenzione (seconda dietro la Provincia di Trento), 94 nell’ assistenza distrettuale (seconda dietro al Veneto) e 91 in quella ospedaliera (terza dietro Veneto e Provincia di Trento), migliorando la prestazione dell’anno precedente. Si posizionano invece all’undicesimo posto le Marche, che con 237 punti complessivi risultano "adempienti", ma perdono una posizione rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, le pagelle del ministero. L’Emilia-Romagna è sul podio

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