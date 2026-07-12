Una settimana di eventi estivi coinvolge San Mauro Mare, con spettacoli di musica, comicità e iniziative di solidarietà. La maggior parte degli appuntamenti si svolge all’interno dell’Arena Arcobaleno, un luogo suggestivo. Sono previsti incontri per tutte le età, con attività che uniscono tradizione e intrattenimento. La programmazione si svolge principalmente durante i giorni centrali della settimana, offrendo un calendario ricco di appuntamenti all’aperto.

San Mauro Mare presenta una nuova settimana di appuntamenti estivi pensati per tutte le età, tra musica, tradizione, comicità e solidarietà. La maggior parte degli eventi si svolge nella suggestiva atmosfera dell’Arena Arcobaleno. Tutte le iniziative sono a ingresso libero e senza prenotazione. Oggi "I Zùg d’una volta" in via Pascoli dal tardo pomeriggio, i giochi della tradizione romagnola: attività semplici, genuine e coinvolgenti che riportano bambini e adulti alle atmosfere di una volta. Lunedì 13 "Schiuma Party" nel Parco Campana musica, animazione e divertimento tra nuvole di schiuma, un appuntamento frizzante e amatissimo dai più giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Mauro Mare, una settimana di spettacoli e appuntamenti

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