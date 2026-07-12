A 17enne afghano fuggito dai talebani ha sviluppato una piattaforma AI che parla 42 lingue. L’app aiuta i migranti a comunicare e orientarsi in paesi stranieri, riducendo il senso di smarrimento. Dopo aver vissuto nell’ombra, grazie alla sua invenzione ha ritrovato una nuova prospettiva. La piattaforma è stata creata per facilitare l’integrazione e il supporto di chi si trova in difficoltà linguistica all’estero.

Arrivato a 17 anni dall’Afghanistan riconquistato dai Talebani, Samir come molti altri ragazzi era sprofondato nella nebbia, diventando invisibile. Grazie alla piattaforma AI da lui inventata, che dialoga con i migranti in 42 lingue, ora ha ritrovato la sua luce. «Good morning, Samir» si legge nella pagina di apertura, «ecco le azioni che puoi fare oggi: iscriviti immediatamente ad un corso intensivo di italiano» spiega l’AI. Poi arriva la sezione «Documenti» con il numero di domande da compilare, i documenti da rileggere e da aggiornare. E poi c’è la sezione «Lumen», che spiega come farsi luce in un nuovo paese, come uscire dalla «nebbia», da quell’opprimente invisibilità, per tornare ad essere visto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Samir, in fuga dai talebani, crea una piattaforma AI: «Quando arrivi in un paese straniero ti senti perso, la mia app parla 42 lingue e aiuta tutti»

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