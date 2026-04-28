Piazza Orsini da giovedì 30 aprile non sarà più disponibile per parcheggio di autovetture

A partire dalle prime ore di giovedì 30 aprile, piazza Orsini non sarà più accessibile come area di sosta per le autovetture. La comunicazione è stata resa nota dall’assessore ai Parcheggi, che ha indicato la data di cessazione dell’uso dell’area per il parcheggio. La decisione riguarda esclusivamente la disponibilità di posti auto nella piazza, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui cambiamenti futuri.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ assessore ai Parcheggi Attilio Cappa rende noto che a partire dalla mattina di giovedì 30 aprile piazza Orsini non sarà più spazio disponibile per il parcheggio di autovetture. “ Nel ringraziare il Consorzio dei proprieteri dei suoli di piazza Orsini per la concessione degli spazi che si è protratta da dicembre fino ad aprile, ancorché l’accordo iniziale prevedesse l’uso per le sole festività natalizie, comunico che con la fine del corrente mese, spirano i termini temporali dell’intesa e dunque, come richiesto dai proprietari, cessa dunque l’opzione di utilizzare questo slargo per il parcheggio”, spiega in una nota l’assessore Cappa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piazza Orsini da giovedì 30 aprile non sarà più disponibile per parcheggio di autovetture Notizie correlate Piazza Orsini resta parcheggio fino al 28 febbraioLo spazio di Piazza Orsini continuerà a essere utilizzato come area parcheggio fino al 28 febbraio 2026, alle condizioni già pattuite. Festa Polizia locale: domattina interdizione al parcheggio a piazza OrsiniTempo di lettura: < 1 minuto Domani Mercoledì 11 Febbraio, dalle ore 8:00 fino alle ore 14:30, l’area parcheggio di Piazza Orsini sarà interdetta,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Teramo, cedimento sul tetto dell’ex sede comunale in piazza Orsini; Benevento, festa promozione in B: pullman scoperto in piazza Orsini; Mercosur, Confindustria rafforza il dialogo industriale. Orsini: Spazi immensi di collaborazione; Guerra Usa - Iran, Orsini: Spero che l'Iran abbia preso l'atomica per la pace | Video. Inaugurazione del comitato elettorale in Piazza Orsini. Siete stati straordinari: tanta energia, tanto entusiasmo, una partecipazione incredibile. Avete riempito la piazza e il cuore. Mi avete emozionato davvero. Questa non è solo un’inaugurazione. È la dimostra facebook