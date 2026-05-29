Texas 8 persone bloccate sulle montagne russe a 30 metri d' altezza | il salvataggio è spettacolare
Otto persone sono state salvate da un vagone delle montagne russe a 30 metri d’altezza in un parco di Galveston, Texas. Il carro si è bloccato durante il tragitto, creando una situazione di emergenza. I soccorsi sono intervenuti con operazioni che hanno richiesto diverse ore. Nessun ferito grave è stato segnalato. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La manutenzione del sistema di sicurezza è al centro delle verifiche in corso.
Momenti di paura nel parco divertimenti di Galveston, in Texas, dove un vagone delle montagne russe è rimasto in bilico a 30 metri d’altezza con otto persone a bordo. Il trenino si è fermato a causa di un guasto all’impianto elettrico ed è stato necessario uno spettacolare intervento dei soccorritori. I Vigili del fuoco hanno usato un’autoscala per raggiungere le persone rimaste a testa in giù e portarle in salvo. Nessuno di loro ha riportato conseguenze, solo un grande spavento. Calcio, Abodi: "Rapporti con i tifosi? Club che sbagliano devono essere sanzionati" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Texas, otto persone bloccate a testa in giù sulle montagne russe a 30 metri: il salvataggio
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