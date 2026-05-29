Texas 8 persone bloccate sulle montagne russe a 30 metri d' altezza | il salvataggio è spettacolare

Notizia in breve

Otto persone sono state salvate da un vagone delle montagne russe a 30 metri d’altezza in un parco di Galveston, Texas. Il carro si è bloccato durante il tragitto, creando una situazione di emergenza. I soccorsi sono intervenuti con operazioni che hanno richiesto diverse ore. Nessun ferito grave è stato segnalato. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La manutenzione del sistema di sicurezza è al centro delle verifiche in corso.