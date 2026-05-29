Otto persone sono rimaste intrappolate a circa 30 metri di altezza su una corsa delle montagne russe in Texas. I soccorsi sono intervenuti per effettuare il salvataggio, come mostrano i video diffusi dell'operazione. Le persone sono rimaste ferme sulla vettura per diverso tempo prima di essere recuperate in sicurezza. Non sono stati segnalati infortuni gravi durante le operazioni di salvataggio.

Paura durante una gita scolastica in Texas, un gruppo di studenti è rimasto bloccato sulle montagne russe a 30 metri d’altezza. I soccorsi hanno impegato oltre tre ore per riportare le otto persone intrappolate a terra. L’incidente è avvenuto sulle Iron Shark, una delle principali attrazioni del Galveston Island Historic Pleasure Pier. Studenti bloccati sulle montagne russe Il 28 maggio una scolaresca americana è stata portata in gita al Galveston Island Historic Pleasure Pier. Otto studenti sono saliti sulle montagne russe che si affacciano sul mare ma il meccanismo ha avuto un problema. Come riporta NBCNews, il gruppo è rimasto bloccato a 30 metri d’altezza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Texas, montagne russe bloccate a 30 metri d'altezza lasciano 8 persone intrappolate: il video del salvataggio

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Texas, otto persone bloccate a testa in giù sulle montagne russe a 30 metri: il salvataggio

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