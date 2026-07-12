salta modena fiorentina stop per i lavori al braglia

L’amichevole tra Modena e Fiorentina, programmata per l’8 agosto allo stadio Braglia, è stata annullata a causa di lavori di riqualificazione energetica in corso nello stadio. La partita non si terrà e non è stata ancora comunicata una nuova data. La decisione è stata presa per consentire il completamento degli interventi di miglioramento dell’impianto. La società organizzatrice ha informato che l’evento non sarà riprogrammato in questa fase.

L’amichevole di prestigio del Modena con la Fiorentina, prevista per l’8 agosto al Braglia, non si farà. I lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell’impianto di illuminazione dello stadio, che hanno preso il via in questi giorni dopo un incontro in municipio tra il club canarino e l’amministrazione comunale, si protrarranno infatti oltre quella data e quindi, per rispettare le condizioni di sicurezza del cantiere, durante i lavori non sarà consentito l’utilizzo del Braglia per qualsiasi manifestazione, sportiva e non. I lavori, si legge in una nota apparsa sul sito ufficiale del Modena Fc, procederanno a ritmo serrato per poter consegnare lo stadio in tempo per l’inizio dell’attività della prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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