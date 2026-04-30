Kean salta la Roma | permesso familiare e stop Fiorentina

Moise Kean non sarà presente nella partita tra Fiorentina e Roma, in programma lunedì 4 maggio allo stadio Olimpico. La sua assenza è dovuta a un permesso familiare, che ha portato la società a escluderlo dalla lista dei convocati. La decisione riguarda esclusivamente la gara contro i giallorossi e non influenzerà le altre partite del campionato. La Fiorentina dovrà quindi affrontare il match senza il suo attaccante.

La Fiorentina dovrà fare a meno di Moise Kean per l’importante sfida di campionato contro la Roma, in programma lunedì 4 maggio allo stadio Olimpico. Il club toscano ha ufficializzato l’indisponibilità del calciatore attraverso una nota, spiegando che l’attaccante ha beneficiato di un permesso per motivi familiari che lo terrà lontano dal gruppo nei primi giorni del mese. L’assenza, concordata con la società, si protrarrà da venerdì 1° a lunedì 4 maggio, escludendo di fatto il giocatore dalla lista dei convocati per la trasferta nella Capitale. Secondo quanto riportato dal portale ufficiale acffiorentina.com, il giocatore non interromperà totalmente le attività professionali nonostante il temporaneo allontanamento dalla squadra.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Kean salta la Roma: permesso familiare e stop Fiorentina Notizie correlate Fiorentina: Kean in permesso (motivi familiari) fino al 5 maggio. Non sarà convocato per RomaFIRENZE – La Fiorentina comunica che Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Leggi anche: Fiorentina, il club concede un permesso a Kean: il motivo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Milan ha già dato l’ok, la Fiorentina pesca in casa rossonera in estate; Corsport: Due recuperi verso la Roma. Le ultime su Kean e Piccoli; CorSport sull’attacco: Come stanno Piccoli e Kean. Partiranno per Roma?; Calciatori Serie A coinvolti nello scandalo escort di lusso a Milano: presente il pacchetto dopo-partita. Fiorentina, Kean salta la Roma: Il comunicato ufficiale del club violaIn casa Fiorentina arrivano cattive notizie, dove Moise Kean non partirà con la squadra verso Roma per problemi familiari. gonfialarete.com Serie A: Kean salta anche la Roma e va in permesso 4 giorni(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - Moise Kean salterà anche la trasferta di lunedì all'Olimpico contro la Roma per i persistenti problemi alla tibia. Ad ufficializzarlo con una nota sui canali ufficiali la st ... corrieredellosport.it UFFICIALE - Fiorentina, Kean salta la Roma! Va in permesso: ecco il motivo, le date e il comunicato shorturl.at/BEVzV - facebook.com facebook