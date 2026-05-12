Playoff Serie B notte da dentro o fuori al Braglia | il Modena sfida la Juve Stabia

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte al Braglia si gioca una partita decisiva dei playoff di Serie B tra Modena e Juve Stabia. Il tecnico dei padroni di casa invita i suoi a scendere in campo con grinta, definendoli “pirati”, mentre il tecnico ospite si prepara a tentare l’impresa senza timori. La sfida rappresenta un passaggio fondamentale per entrambe, con la vincente che avrà accesso alla fase successiva del torneo.

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