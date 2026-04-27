Bomba della Seconda Guerra Mondiale in un terreno | arrivano gli artificieri

A Piana di Monte Verna, in località Capitolo, è stato individuato un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’arma inesplosa. La zona è stata evacuata temporaneamente mentre si svolgevano le operazioni di bonifica. La presenza del ordigno è stata segnalata nelle ultime ore e le autorità stanno gestendo la situazione.

A Piana di Monte Verna, in località Capitolo, è stata segnalata la presenza di un ordigno bellico inesploso, verosimilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il rinvenimento è avvenuto all’interno di un terreno di proprietà della Curia vescovile e distante dal centro abitato. Si tratta di.🔗 Leggi su Casertanews.it Ordigni della Seconda guerra mondiale disinnescati nel Salernitano: intervento unico nel suo genere Notizie correlate Gli artificieri dell'Esercito fanno brillare bomba della seconda guerra mondiale a BastigliaNella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, gli artificieri dell'Esercito provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno portato a... Leggi anche: Bomba della seconda guerra mondiale scoperta in un terreno Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Con il metal detector lungo il Po scoprono una bomba inesplosa della seconda Guerra mondiale; Francia, bomba della Seconda guerra mondiale fatta brillare a Colombes: evacuate migliaia di persone; Palantir senza freni: vuole la supremazia dell’IA perfino sulla bomba atomica; Bomba atomica: il retroscena sulla scelta di Hiroshima e Nagasaki e perché il pericolo nucleare è più attuale che mai. Bomba della Seconda Guerra Mondiale in un terreno: arrivano gli artificieriA Piana di Monte Verna, in località Capitolo, è stata segnalata la presenza di un ordigno bellico inesploso, verosimilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il rinvenimento è avvenuto all’inter ... casertanews.it A Palermo disinnescata una bomba della Seconda guerra mondialeRoma, (askanews) – Si sono svolte con successo le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, scoperto pochi giorni dopo Capodanno nell’area archeologica del ... affaritaliani.it "FUZE", con #AaronTaylorJohnson e #TheoJames e #SamWorthington. Una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale viene scoperta in un cantiere edile a Londra. Il caos si scatena mentre militari e polizia iniziano un'evacuazione di massa contro il t - facebook.com facebook Ordigno della Seconda guerra mondiale neutralizzato vicino a Parigi: evacuazioni, maxi sicurezza e detonazione controllata senza feriti a Colombes #EuropeNews x.com