Livorno neutralizzata bomba al fosforo della Seconda guerra mondiale | la bonifica degli artificieri

Notizia in breve

Le operazioni di bonifica si sono concluse con successo dopo l'intervento degli artificieri dell'Esercito, che hanno neutralizzato una granata d'artiglieria al fosforo di circa 50 kg. La granata, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stata trovata al Centro Livornese Recupero Inerti in via Vallin Buio. Il lavoro degli artificieri del 2° reggimento Genio Pontieri di Piacenza ha permesso di mettere in sicurezza l'area.