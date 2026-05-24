Livorno neutralizzata bomba al fosforo della Seconda guerra mondiale | la bonifica degli artificieri
Le operazioni di bonifica si sono concluse con successo dopo l'intervento degli artificieri dell'Esercito, che hanno neutralizzato una granata d'artiglieria al fosforo di circa 50 kg. La granata, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stata trovata al Centro Livornese Recupero Inerti in via Vallin Buio. Il lavoro degli artificieri del 2° reggimento Genio Pontieri di Piacenza ha permesso di mettere in sicurezza l'area.
Si sono concluse positivamente le operazioni degli artificieri dell'Esercito del 2° reggimento Genio Pontieri di Piacenza al Centro Livornese Recupero Inerti, in via di Vallin Buio, dove i militari sono intervenuti per neutralizzare una granata d'artiglieria al fosforo di circa 50 kg, posizionata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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