L’attore ha deciso di riprendere in mano una commedia scritta oltre trent’anni fa, modificando il cast e interpretando il personaggio di Cico, considerato il più fragile e umano tra i tre fratelli. La rappresentazione si svolgerà a Marina di Pietrasanta, dove ha dichiarato che senza pubblico non esistono.

MARINA DI PIETRASANTA Un testo scritto più di trent’anni fa e che ha deciso di riprendere, modificando il cast e assegnandosi il ruolo di Cico, il più fragile ma il più umano dei tre fratelli che la pièce racconta. Vincenzo Salemme debutta ufficialmente con “.E fuori nevica“ al Festival della Versiliana domenica 19 luglio (i biglietti sono disponibili sul sito di Ticketone). Salemme, uno spettacolo storico sempre bello da sviscerare in tutti i suoi molteplici aspetti. "E’ la storia di tre fratelli, una commedia dal tono molto comico. Tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Ci sono Cico ‘lo speciale’, Enzo, lo sfaccendato, cantante di debolissime speranze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salemme e la sua commedia cult : "Senza pubblico non esistiamo"

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VINCENZO SALEMME E LA SIGNORA MARIA UCRAINA

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