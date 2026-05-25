Satisfy ha presentato la sua prima sneaker da corsa, segnando un passo importante per il marchio noto nel settore running. La scarpa è stata annunciata come un nuovo modello della linea, senza dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche. La notizia arriva in un momento di attenzione per il marchio, che si sta facendo notare anche attraverso le sue proposte nel mondo dello sport. Il lancio si inserisce in un mercato in crescita, con molti marchi che puntano a innovare le proprie offerte.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Satisfy, marchio francese diventato un cult del mondo running, si è dato decisamente molto da fare sin dalla sua fondazione nel 2015. D'altronde il mercato dell'abbigliamento sportivo è notoriamente competitivo. Secondo un rapporto di Fortune Business Insights, si parla di una crescita del settore dai 220 miliardi di dollari dello scorso anno ai 350 miliardi di dollari previsti entro il 2032, e in cima alla catena alimentare dei marchi più potenti la vecchia guardia è davvero forte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Satisfy, il marchio cult del mondo running, si sta facendo notare per la sua prima sneaker da corsa

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