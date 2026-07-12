Salari e inflazione per Cazzola il Rapporto Inps non racconta la solita storia

Da formiche.net 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I salari reali in Italia sono ancora inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021, secondo l’Employment Outlook dell’Ocse. Nei giorni scorsi, i media hanno dato risalto a queste statistiche, evidenziando come la crescita dei salari non abbia ancora compensato l’inflazione. Un rapporto dell’Inps, invece, sembra presentare una lettura diversa, senza seguire la solita narrativa di stagnazione o rallentamento.

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Nei giorni scorsi i media si sono precipitati a diffondere le statistiche dell’Employment Outlook del primo trimestre del 2026, a cura dell’Ocse, dalle quali risulta che i salari reali in Italia rimangono ancora inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021. Si tratta del “divario più ampio tra le grandi economie della zona Ocse”, dove, invece, si registra un aumento medio del 4,9%. Nel periodo post-Covid (cioè dal 2021), il calo massimo dei salari reali in Italia ha raggiunto l’11%, uno dei dati peggiori dell’area, a fronte di una media Ocse del -6,5%. Il tema dei salari bassi rappresenta una delle critiche più ricorrenti che le opposizioni del cosiddetto Campo largo rivolgono al governo, senza chiarire come sarebbe stato possibile invertire una tendenza che affonda le proprie radici nel passato. 🔗 Leggi su Formiche.net

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