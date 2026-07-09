L’ Assegno Unico e Universale ha raggiunto nel 2025 circa 6 milioni di famiglie, con un tasso di copertura del 94,9% e punte vicine al 99% nel Mezzogiorno. È uno dei dati contenuti nel Rapporto Annuale dell’Inps presentato alla Camera, che fotografa gli effetti delle principali misure di sostegno alle famiglie, l’evoluzione del mercato del lavoro e le condizioni del sistema pensionistico italiano. Secondo l’Istituto, la misura ha prodotto un aumento di circa il 2% della probabilità di avere un secondo figlio tra le famiglie a reddito medio, ma è stata accompagnata da una riduzione analoga della probabilità di occupazione delle madri. Un fenomeno che, secondo l’Inps, conferma come gli incentivi economici possano sostenere la natalità ma rischino di avere effetti collaterali sul lavoro femminile se non accompagnati da altre politiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Rapporto Inps 2026 su pensioni, donne e salari: resta ampio il divario tra i generi

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Dario Carotenuto M5S Lunedì 23 Febbraio 2026 ore 12:20 Su pensioni e costo della vita

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