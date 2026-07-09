Gli stipendi sono aumentati, ma non compensano l’inflazione degli ultimi anni. Secondo un rapporto Inps, il potere d’acquisto rimane ancora sotto i livelli pre-inflazione, nonostante la crescita salariale. Il presidente dell’Inps ha commentato che ci sono margini di miglioramento sui salari, ma si registra comunque una nota positiva. La differenza tra l’aumento degli stipendi e l’inflazione resta significativa, impedendo un pieno recupero del valore reale delle retribuzioni.

Gli stipendi crescono, ma non abbastanza da recuperare il terreno perso con l ‘impennata dell’inflazione degli ultimi anni. È questa una delle principali conclusioni del Rapporto annuale dell’Inps, presentato alla Camera, che fotografa un mercato del lavoro apparentemente in miglioramento sul fronte dell’occupazione ma ancora segnato dalla debolezza delle retribuzioni reali. L’Istituto evidenzia come “le retribuzioni nominali sono cresciute ma hanno perso potere d’acquisto in termini reali”. Una dinamica che si inserisce in un fenomeno definito “strutturale di lungo periodo”, con la stagnazione salariale che risale agli anni Ottanta e che è stata aggravata dalla fiammata inflazionistica registrata negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Rapporto Inps, stipendi in crescita ma il potere d’acquisto non recupera. Calderone: “Tanto da fare sui salari ma c’è positività”

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