S-400 | Mosca conferma i negoziati con Ankara Washington riapre il dossier F-35 e Israele si preoccupa

Mosca ha confermato di essere in trattativa con Ankara riguardo ai sistemi di difesa S-400, mentre gli Stati Uniti hanno riaperto il dossier sui jet F-35. Nel frattempo, Israele ha espresso preoccupazione per queste mosse. Ankara agirà come intermediario con i Paesi del Golfo, e in cambio, tornerà a partecipare al programma F-35. Le discussioni riguardano il riavvicinamento tra le parti e il ruolo della Turchia nella regione.

I sistemi di difesa aerea russi tornano sui tavoli (e forse sui cieli) del Medio Oriente. Ankara farà da intermediario con i Paesi del Golfo, e in cambio rientrerà nel programma F-35. Qualcosa si muove nella diplomazia degli S-400. Gli S-400 e la Turchia: una strada irta di ostacoli. Risale al 2018 il primo attrito di Ankara con Washington attorno all’acquisizione del noto sistema terra-aria russo di ultima generazione. Nel giugno dello stesso anno, infatti, una disposizione della Commissione del Senato degli Stati Uniti per le Forze Armate bloccò il trasferimento degli F-35 alla Turchia in caso di acquisto, da parte di Ankara, degli S-400 russi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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