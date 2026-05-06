Materiale militare e carburante a Israele il dossier che mette sotto accusa l’Italia | Oltre 400 spedizioni dal 2023

Dal mese di ottobre 2023 fino alla fine del 2025 sono state effettuate più di 400 spedizioni di materiale militare dall’Italia verso Israele, secondo un dossier dettagliato. Durante lo stesso periodo, sono stati trasferiti oltre 220.000 chilotonellate di carburante. Questi dati sono stati pubblicati in un rapporto che evidenzia le quantità di merci movimentate tra i due paesi in questo arco temporale.

Da ottobre 2023 fino alla fine del 2025, ci sono state oltre 400 spedizioni di materiale militare dall’Italia verso Israele e il trasferimento di oltre 220mila chilotonnellate di carburante. Nonostante le dichiarazioni del Governo, secondo cui il nostro Paese ha limitato le esportazioni di armamenti verso Israele, il flusso commerciale non si è mai interrotto. A certificarlo è il dossier Made in Italy per l’industria del genocidio redatto dai Giovani palestinesi d’Italia con People’s Embargo for Palestine, Palestine Youth Movement e Weapon Watch e con il contributo dell’European Legal Support Center. Ed è proprio in seguito al report, presentato alla Camera martedì 5 maggio, che la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ha depositato un’interrogazione parlamentare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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