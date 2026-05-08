Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di consentire agli atleti e alle rappresentative nazionali della Bielorussia di partecipare alle competizioni, ma ha mantenuto le sanzioni contro la Russia. L’organizzazione ha confermato l’esclusione delle discipline di corsa campestre e ciclocross dai programmi dei prossimi Giochi invernali. La posizione dell’Esecutivo non è cambiata rispetto alle restrizioni imposte alla Russia, che ha manifestato il proprio disappunto.

L’Esecutivo del Cio, riunito a Losanna, ha revocato lo stop agli atleti e alle Nazionali bielorusse dall’attività internazionale in essere da fine febbraio 2022, cioè dall’inizio dell’invasione all’Ucraina (se non in forma neutrale). Tra le motivazioni della decisione, “il diritto fondamentale degli atleti ad accedere allo sport e a competere liberi da interferenze politiche o pressioni governative”, confermato dall'Esecutivo stesso nel settembre scorso e riaffermato al Vertice Olimpico in dicembre. Non cambia, però, la situazione relativa alla Russia e al suo Comitato Olimpico. “Sebbene il Roc abbia avuto scambi costruttivi col Cio in merito alla sua sospensione, rimane sospeso in attesa che la Commissione Affari Legali del Cio continui a esaminare la questione” è stato spiegato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Cio riapre ad atleti e Nazionali della Bielorussia, ma conferma le sanzioni contro Mosca

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