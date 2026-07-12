Russia il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video

Da quotidiano.net 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video diffuso online mostra un tentativo della Russia di utilizzare una mitragliatrice YakB-12 per abbattere droni lanciati dall’Ucraina. Il filmato documenta un intervento che appare molto impreciso e fallimentare, con le immagini che evidenziano le difficoltà nel colpire i bersagli aerei con questa arma. La scena si svolge in un contesto di operazioni di difesa, ma il risultato suggerisce un livello di inefficacia nella soluzione adottata.

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Per abbattere i droni lanciati dall'Ucraina, la Russia ricorre a soluzioni improvvisate. Online rimbalza il video che documenta il tentativo grottesco di un'unità che prova ad impiegare una mitragliatrice YakB-12.7, solitamente installata sugli elicotteri. L'arma viene sistemata su una base fissa, con risultati discutibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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