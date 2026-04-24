Nella regione di Tuapse, sul mar Nero, si è verificato un nuovo disastro ambientale attribuito a un evento bellico. Secondo le fonti, si è verificata una fuoriuscita di petrolio a seguito di attacchi effettuati con droni contro le infrastrutture energetiche locali. La vicenda si inserisce nel contesto della guerra in Ucraina, che coinvolge anche questa zona costiera. Non sono stati comunicati dettagli sulle conseguenze immediate o sulle cause tecniche dell'incidente.

Tuapse (Russia), 24 aprile 2026 – Ennesimo disastro ambientale sul mar Nero, uno dei fronti della guerra in Ucraina, in seguito a una serie di attacchi condotti con droni da Kiev contro le infrastrutture energetiche della regione. L’operazione militare, partita per colpire la capacità di esportazione russa, si è trasformata in una vera e propria crisi ecologica, caratterizzata da un fenomeno inquietante che i residenti hanno ribattezzato ‘pioggia di petrolio’. L'emergenza è esplosa dopo l'attacco avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 aprile, che ha colpito la raffineria locale – un impianto strategico che vende la maggior parte dei suoi prodotti all'estero – innescando incendi devastanti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché in Russia è piovuto petrolio: ennesimo disastro ambientale della guerra in Ucraina

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