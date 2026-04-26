Quaranta anni fa si verificò il più grave incidente nucleare civile della storia, a Chernobyl. Oggi, a distanza di quattro decenni, la zona rimane un sito di rischio, mentre il conflitto tra Russia e Ucraina ha riacceso le preoccupazioni sulla stabilità dell’area. Le tensioni attuali aumentano la possibilità di danni ambientali e di sicurezza legati alla centrale e alla zona circostante.

Esattamente 40 anni fa è accaduto il peggior disastro nucleare civile della storia. Chernobyl però continua ad essere un pericolo concreto e il conflitto tra Russia ed Ucraina rischia di provocare un nuovo disastro. Il leader ucraino Volodymyr Zelensky, ha puntato il dito verso la Russia, sostenendo che stia portando avanti una strategia di “terrorismo nucleare” Sono passati esattamente 40 anni dal peggior disastro nucleare civile della storia.Il 26 aprile 1986 il mondo è cambiatoeChernobylè entrata a far parte della storia umana. A distanza di così tanto tempo, resta uno dei centri più vulnerabili non solo per la sua pericolosità “di base”, ma anche perché, a causa dell’attuale conflitto tra Russia e Ucraina,è sotto minaccia diretta di bombardamenti russi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chernobyl, a 40 anni dal disastro nel mirino della Russia: i rischi del conflitto in Ucraina

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