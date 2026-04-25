Ditonellapiaga | tra pop e verità il viaggio verso Miss Italia

La cantautrice Ditonellapiaga ha annunciato l'uscita del suo nuovo album intitolato Miss Italia. L'artista si esibirà in concerti nei club di Roma e Milano, offrendo ai fan l'opportunità di ascoltare dal vivo le tracce del suo progetto discografico. La promozione del disco include date programmate nelle principali città italiane, segnalando un tour che accompagnerà il lancio del lavoro discografico.

? Cosa sapere La cantautrice Ditonellapiaga presenta l'album Miss Italia con date nei club di Roma e Milano.. Il progetto pop dance segna l'evoluzione artistica della musicista dopo il Festival di Sanremo.. Ditonellapiaga svela il lato più umano dietro il nuovo album Miss Italia, confessando come la ricerca di autenticità l’abbia portata a scegliere brani pop e dance per raccontare un percorso di liberazione personale. Mentre i risultati di una kermesse musicale si assestano davvero solo con il passare delle settimane e l’uscita dei lavori discografici, la cantautrice romana sta consolidando il successo ottenuto dopo il Festival di Sanremo....🔗 Leggi su Ameve.eu

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