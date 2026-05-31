L’Australia maschile di rugby Seven ha vinto la seconda tappa delle Championship Series a Valladolid. La squadra ha battuto il Sudafrica, che aveva vinto la prima tappa. La vittoria segue il successo delle squadre femminili australiane nella stessa tappa. La competizione si svolge nell’ambito dell’HSBC SVNS Series.

Dopo le ragazze, anche i ragazzi australiani fanno festa a Valladolid imponendosi nella seconda tappa delle Championship Series dell’HSBC SVNS Series, fermando la corsa del Sudafrica – che si era imposto nella tappa d’apertura. Tutto da decidere, dunque, per il titolo, anche se i Blitzbokke con la finale raggiunta mettono una seria ipoteca sulla vittoria finale, restando in vetta con 4 punti di vantaggio sull’Argentina e 8 sull’Australia. Le prime due giornate a Valladolid hanno confermato il valore delle grandi protagoniste del circuito. Il Sudafrica ha chiuso al vertice della Pool A dopo due successi sofferti contro Gran Bretagna e Kenya, ma è stato poi superato dall’Australia nello scontro diretto per il primo posto del girone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby Seven maschile: a Valladolid vince l’Australia nella seconda tappa delle Championship Series

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