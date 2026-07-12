Rozzano incendio nell' azienda chimica Ecolab fiamme e fumo a distanza di chilometri nessun ferito segnalato - VIDEO

Un incendio si è sviluppato questa mattina poco dopo le 10.30 in un'azienda chimica in via Achille Grandi a Rozzano. Fiamme e fumo si sono visti a chilometri di distanza, arrivando fino ai Navigli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non sono stati segnalati feriti. La colonna di fumo ha attirato l'attenzione di residenti e passanti.

L'allarme è stato lanciato questa mattina pochi minuti dopo le ore 10.30: un violento incendio è scoppiato nella struttura situata in via Achille Grandi, mentre dense colonne di fumo si sono rese visibili fino ai Navigli. In corso i lavori di messa in sicurezza della zona; ancora sconosciute le caus. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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