Roncola scontro tra moto e scooter sulla Strada Provinciale 172 | muore motociclista di 54 anni

Da bergamonews.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 12 luglio, poco dopo le 18.15, sulla Strada Provinciale 172 a Roncola si è verificato uno scontro tra una moto e uno scooter. Nell’incidente sono rimaste coinvolte cinque persone, con un motociclista di 54 anni che ha perso la vita. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessuna altra informazione sulle condizioni degli altri coinvolti.

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Roncola. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.15 di domenica 12 luglio, nel territorio di Roncola. Cinque le persone coinvolte nell’impatto, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per effettuare i rilievi. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso decollato da Bergamo, un’auto medica e tre ambulanze. Per il motociclista di 54 anni i soccorsi sono stati inutili. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Nello schianto sono rimasti feriti anche una donna di 60 anni e un uomo di 67 anni, trasferiti all’ospedale di Ponte San Pietro: la prima in codice giallo, il secondo in codice verde. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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