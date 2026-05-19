Tragico scontro fra moto e furgone sulla provinciale | muore un uomo di 53 anni

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che collega Gubbio a Gualdo Tadino, causando la morte di un uomo di 53 anni. Secondo quanto riferito, una moto e un furgone sono entrati in collisione in modo violento, con il bilancio di una persona deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rilievo.

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Gualdo Tadino (Perugia), 19 maggio 2026 – Tragedia sulla strada provinciale che collega Gubbio a Gualdo Tadino. Nella tarda mattinata di oggi, 19 maggio, un uomo di 53 anni residente a Gubbio ha perso la vita dopo un incidente in moto. La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione, il 53enne stava viaggiando sul mezzo a due ruote quando, per cause da accertare, si è scontrato con un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito nell’ospedale di Perugia in codice rosso. Dopo poco tempo è stato constatato il decesso. Anche il conducente del furgoncino è stato soccorso e portato in ospedale per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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