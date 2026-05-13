Roma attesa per il derby | Gasperini si affida al fattore Pellegrini

A pochi giorni dal derby, la città si prepara all’atteso match tra le due squadre di calcio. Il tecnico dell’allenatore ha annunciato che il capitano sarà titolare, puntando sulla sua esperienza. La partita si giocherà in uno stadio pieno di tifosi, con la classifica che può cambiare a seconda del risultato. Le formazioni ufficiali saranno rese note poche ore prima del calcio d’inizio.

La capitale resta col fiato sospeso in vista della gara che può indirizzare la stagione: il derby. Roma e Lazio arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti, con i biancocelesti reduci dalla gioia o delusione della finale di Coppa Italia, mentre i giallorossi con il focus sulla qualificazione in Champions League. A Trigoria, intanto, Gasperini sta lavorando intensamente per trovare le giuste soluzioni in vista di una gara dal peso specifico enorme. In tal senso arrivano buone notizie in casa giallorossa, con Lorenzo Pellegrini totalmente recuperato per il derby. Come riportato da Sky Sport, il numero 7 ha effettuato il primo allenamento in gruppo nella giornata di ieri, pronto per tornare in campo in una gara che conosce a memoria.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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