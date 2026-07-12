Pellegrini-Roma la fumata bianca si avvicina | assente al raduno per due motivi

Domani, il capitano della Roma non sarà presente al raduno della squadra. La sua assenza è dovuta a due motivi specifici, che non sono stati resi noti pubblicamente. La società ha confermato che Pellegrini non parteciperà alle prime attività della stagione, ma ha precisato che questa scelta non ha implicazioni negative. La fumata bianca sulla sua situazione contrattuale sembra ormai vicina.

Domani Lorenzo Pellegrini non si presenterà al raduno della Roma, ma non è un caso da leggere in chiave negativa. Il capitano giallorosso resterà fuori dal gruppo per due ragioni ben precise: da un lato il rinnovo di contratto, ancora da formalizzare nero su bianco; dall’altro l’infortunio rimediato nelle ultime giornate dello scorso campionato, che impone prudenza in questa fase. Il rinnovo è ormai una formalità. Tra il numero 7 e il club, secondo quanto emerge, l’accordo è sempre più vicino: la fumata bianca si avvicina, anche se l’intesa non è stata ancora formalizzata. A separare le parti dal traguardo restano solo gli ultimi dettagli, quelli legati agli aspetti economici e alla durata del nuovo contratto, prima del via libera definitivo ai documenti e della firma vera e propria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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