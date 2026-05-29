A Roma, i carabinieri hanno smantellato un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico di droga. Durante l'operazione sono state arrestate più persone e sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati anche denaro e veicoli utilizzati per il trasporto. L’indagine ha portato alla scoperta di diversi punti di stoccaggio e distribuzione. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare.

(LaPresse) I carabinieri hanno smantellato a Roma un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga e al traffico illecito di armi, con collegamenti con fornitori in Sud America, cartelli albanesi operanti nel Nord Italia e ambienti della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe gestito ingenti quantitativi di stupefacenti importati anche via aerea e avrebbe pianificato l’approvvigionamento di armi da guerra, tra cui fucili d’assalto M4 e fucili a pompa, destinati a possibili regolamenti di conti tra clan rivali. Sette persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale di Roma in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, maxi operazione antidroga: smantellata rete criminale

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Delivery della droga: smantellata rete criminale tra chat e furgoni

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