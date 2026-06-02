Drughe e armi | smantellata l’autostrada criminale tra Roma e Aprilia

È stata smantellata un'organizzazione criminale che gestiva traffici di droga e armi tra Roma e Aprilia. Le indagini hanno evidenziato un collegamento tra i clan di Aprilia e quelli di Boccea, con rapporti consolidati tra le due aree. I membri dell’organizzazione utilizzavano metodi violenti e intimidatori per mantenere la fedeltà e il controllo sulla rete. L’operazione ha portato all’arresto di numerosi soggetti coinvolti.

? Domande chiave Come si sono intrecciati i clan di Aprilia con quelli di Boccea?. Quali metodi brutali usavano per garantire la fedeltà nella rete?. Quanto fatturava questo sistema industriale tra droga e armi?. Dove si nascondevano i flussi finanziari di questo business multimilionario?.? In Breve Arresti di 19 persone coinvolte nel sistema tra Aprilia e Roma. Legame tra sodalizio Amato-Falco e famiglia Gambacurta a Boccea e Primavalle. Ordinanza di oltre 300 pagine firmata dal gip Chiara Miraglia. Business basato su prezzi della cocaina che raggiungono migliaia di euro. L’autostrada dell’oro bianco tra l’Agro Pontino e le piazze di Boccea e Primavalle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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The MULTI-MILLION Chicken Smuggling Route DESTROYED | UK True Crime Stories

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