Un giovane chitarrista ha suonato l’Inno di Mameli in piazza Navona, attirando l’attenzione delle persone che si sono avvicinate. La scena si è svolta in presenza di una bandiera dell’Unione Europea. Sei anni fa, durante il lockdown per il Covid, il musicista aveva già suonato con la stessa chitarra, diventando un simbolo di resistenza. La performance ha richiamato l’attenzione di passanti e residenti nella zona.

Quando Jacopo Mastrangelo attacca con le prime note dell’Inno di Mameli, su piazza Navona tutti alzano lo sguardo e iniziano ad avvicinarsi. La bandiera dell’Unione Europea sventola accanto al giovane scapigliato che sei anni fa, durante il lockdown per il Covid, con la chitarra tra le dita, era diventato un simbolo di resistenza. Aveva solo 19 anni, la musica nell’anima ieri come oggi, aveva fatto sentire gli italiani, bloccati in quarantena, un po’ meno soli e un po’ più ottimisti, suonando sulla terrazza di casa con il più eccezionale dei panorami. I suoi video erano diventati subito virali, centinaia di condivisioni e visualizzazioni, «all’inizio mi applaudivano dai balconi qui sotto ma io nemmeno li riuscivo a vedere» racconta, poi interviste, concerti, la popolarità insomma. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, il saluto a piazza Navona di Jacopo, il chitarrista che suonava durante il Covid

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