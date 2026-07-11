La storia di Jacopo dal Covid sul balcone in Piazza Navona allo Stadio Olimpico Oggi l’addio con la chitarra | Affitto scaduto qua sono tutti B&B

Un musicista che aveva guadagnato notorietà nel 2020 con le sue esibizioni improvvisate in Piazza Navona, durante la pandemia, ha annunciato che oggi si congeda con la sua chitarra. Dopo aver vissuto momenti difficili, tra la perdita di un alloggio a causa di un affitto scaduto e la presenza di strutture ricettive temporanee, si prepara a lasciare il luogo che lo aveva visto esibirsi. La sua storia si conclude con un ultimo concerto al Stadio Olimpico.

Era diventato noto nel 2020 grazie alle note della sua chitarra che avevano incantato una Piazza Navona deserta durante la pandemia da Covid. I video delle sue esibizioni impazzati online lo avevano fatto poi presto approdare su palchi che in molti possono solo sognare di calcare, dallo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia alla Camera dei Deputati fino all’inaugurazione dei Mondiali di sci di Cortina 2021. Stasera, 11 luglio, alle 20, Jacopo Mastrangelo farà la sua ultima esibizione dalla terrazza che l’aveva reso famoso: «Devo lasciare l’appartamento: forse diventa un B&B». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jacopo mastrangelo (@nowhereboy) Il Covid e i concerti dalla terrazza in Piazza Navona. 🔗 Leggi su Open.online

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