Roma il ritorno di Friedkin riaccende il mercato | obiettivi Moreira e Garnacho

Ryan Friedkin tornerà domani a Roma, e il suo ritorno viene visto come un segnale importante per il mercato. La società sta valutando l’acquisto di Moreira e Garnacho, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La presenza del proprietario viene interpretata come un passo deciso verso nuove operazioni di mercato. La situazione viene monitorata con attenzione da tutti gli addetti ai lavori.

Ryan Friedkin torna domani nella Capitale, e a Trigoria questo rientro viene letto come molto più di una semplice presenza istituzionale. Il presidente della Roma riprenderà in mano il filo delle trattative lasciate in sospeso, in un momento in cui il mercato giallorosso deve ancora prendere forma: nessun nuovo acquisto arriverà al raduno di domani, ma le prossime settimane promettono un’accelerazione concreta su presente e futuro del club. Un precedente che fa ben sperare. Non è la prima volta che la presenza di Friedkin coincide con un momento chiave della stagione. A maggio il suo passaggio a Trigoria aveva fatto bene a tutto l’ambiente, da Gasperini alla squadra, contribuendo alla rincorsa che aveva portato il club fino al terzo posto in classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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