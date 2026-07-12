Ryan Friedkin è arrivato a Roma per accelerare le trattative di mercato. La società lavora sulla possibile acquisizione di Moreira e sui rinnovi dei contratti in scadenza. Inoltre, si seguono le mosse legate a Garnacho, con attenzione alle eventuali offerte o trattative. La prossima settimana sarà decisiva per definire gli acquisti e le conferme dei giocatori attualmente sotto contratto.

Calciomercato Roma, Friedkin atteso per sbloccare le prossime mosse: il punto sulle trattative per Moreira e Garnacho. La Roma prepara una settimana decisiva sul mercato. Ryan Friedkin sarà nella Capitale tra il 13 e il 19 luglio per seguire in prima persona le operazioni giallorosse e provare a dare un’accelerata a una sessione che, nelle ultime settimane, si è complicata tra richieste elevate e trattative non semplici. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il dirigente americano, con la possibilità di essere raggiunto anche da Dan Friedkin, dovrà affrontare diversi dossier importanti. Non solo il mercato in entrata, ma anche i rinnovi di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik, due situazioni da chiarire per dare maggiore stabilità al progetto tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Mercato Roma, Ryan Friedkin arriva nella Capitale: accelerata su Moreira e nodo rinnovi, occhio a Garnacho

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Mercato Roma Meeting Gasp Friekdin! Arrivano i Rinforzi!

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