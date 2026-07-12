Roma ex convento Sant' Ambrogio ceduto a Comunità Ebraica come sede del Liceo Levi la denuncia | Arruoleranno nell' Idf - VIDEO

Notizia in breve

Un ex convento nel centro storico di una capitale è stato consegnato gratuitamente alla Comunità Ebraica per 30 anni, con possibilità di rinnovo. L’edificio, abbandonato per dieci anni prima di essere occupato e poi sgomberato, ora ospiterà il Liceo Levi. La decisione, presa due anni fa da una giunta comunale, ha suscitato critiche e accuse di possibili assunzioni di membri di un’unità militare israeliana.