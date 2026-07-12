Roma ex convento Sant' Ambrogio ceduto a Comunità Ebraica come sede del Liceo Levi la denuncia | Arruoleranno nell' Idf - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex convento nel centro storico di una capitale è stato consegnato gratuitamente alla Comunità Ebraica per 30 anni, con possibilità di rinnovo. L’edificio, abbandonato per dieci anni prima di essere occupato e poi sgomberato, ora ospiterà il Liceo Levi. La decisione, presa due anni fa da una giunta comunale, ha suscitato critiche e accuse di possibili assunzioni di membri di un’unità militare israeliana.

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La concessione gratuita dell'immobile, della durata di 30 anni rinnovabili, veniva avanzata due anni fa dalla Giunta comunale del sindaco Gualtieri. Vista come occasione di nuova valorizzazione di un immobile prima occupato e poi sgomberato, lasciato inutilizzato per 10 anni, la concessione ha solle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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