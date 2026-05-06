Sant' Ambrogio in Festival torna con la sua quarta edizione per celebrare la sua comunità la cultura del cibo e il sapere artigiano

Sant'Ambrogio in Festival torna con la sua quarta edizione, dedicata alla memoria di Fabio Picchi. L'evento si propone di celebrare il quartiere, la sua comunità, la cultura del cibo e le tradizioni artigiane locali. La manifestazione invita i partecipanti a scoprire le specialità e le competenze del territorio, mantenendo vivo il patrimonio culturale attraverso iniziative culturali e gastronomiche. La rassegna si svolge nel quartiere di Sant'Ambrogio, coinvolgendo diversi operatori e associazioni della zona.

Sant'Ambrogio in Festival è un evento dedicato alla memoria di Fabio Picchi ma che vuole celebrare Sant'Ambrogio, la sua comunità, la cultura del cibo e il sapere artigiano del quartiere in modo inedito. È un evento che coinvolge tutta la collettività. Quest'anno il Festival si terrà da Giovedì 4.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Torna in Casentino il Festival del Libro per la sua quinta edizioneArezzo, 21 febbraio 2026 – Torna in Casentino il Festival del Libro per la sua quinta edizione consecutiva: dietro le quinte un numero di ragazzi mai... Firenze, torna “Sale”: il festival del quartiere di Sant'AmbrogioFirenze, 5 maggio 2026 - Torna anche questo anno "SALE Sant’Ambrogio in Festival”, la manifestazione dedicata alla memoria di Fabio Picchi che... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torna ‘Sale-Sant’Ambrogio in festival’, tema del 2026 è relazioni; Il sapore di Sant’Ambrogio . Il quartiere si accende con ’Sale’ e rende omaggio a Fabio Picchi; AGGIORNATA - Sant’Ambrogio in festa nel segno di Fabio Picchi: al centro dell'edizione 2026 il tema delle relazioni; Sant’Ambrogio in festa nel segno di Fabio Picchi: al centro dell'edizione 2026 il tema delle relazioni. Il sapore di Sant’Ambrogio . Il quartiere si accende con ’Sale’ e rende omaggio a Fabio PicchiDal 4 al 7 giugno torna il festival dedicato alla comunità e alla cultura del cibo artigiano. Il tema scelto è quello delle relazioni. Una giornata sarà in onore dello chef scomparso nel 2022. lanazione.it Firenze, torna Sale: il festival del quartiere di Sant'AmbrogioDa giovedì 4 a domenica 7 giugno appuntamenti per grandi e piccini ... msn.com È dedicata alle relazioni la quarta edizione di ‘Sale-Sant’Ambrogio in festival’, la #rassegna che si svolgerà dal 4 al 7 giugno e omaggia la memoria del celebre chef Fabio Picchi. Il 4 giugno verrà coinvolta la comunità albanese con un allestimento speciale ch - facebook.com facebook