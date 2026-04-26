L'Anpi di Milano ha presentato una denuncia contro Walker Meghnagi, accusato di aver rivolto parole considerate antisemite dopo il 25 aprile. La questione riguarda le affermazioni fatte dal soggetto in quel periodo, che hanno portato alla decisione di presentare un esposto ufficiale. La denuncia si inserisce in un dibattito più ampio sulle accuse di antisemitismo sollevate nei confronti di Meghnagi.

? Cosa sapere L'Anpi di Milano denuncia Walker Meghnagi per le accuse di antisemitismo dopo il 25 aprile.. La disputa legale nasce dalle tensioni sulla gestione della Brigata Ebraica durante il corteo.. Dopo le tensioni vissute durante la sfilata del 25 aprile, l’Anpi di Milano ha deciso di intraprendere un’azione legale contro il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi, per le accuse di antisemitismo mosse nei confronti dell’associazione partigiana. La decisione è stata ufficializzata da Primo Minelli, che ha espresso ferma intenzione di portare la questione davanti a un giudice per far cessare le affermazioni ritenute false da parte del rappresentante della comunità ebraica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anpi contro la Comunità Ebraica: denuncia per accuse di antisemitismo

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