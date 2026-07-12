Due giorni di sfilate al Pincio hanno visto alternarsi giovani talenti delle accademie di moda e designer storici romani. Gli studenti hanno presentato le loro creazioni, mentre i professionisti con decenni di esperienza hanno mostrato capi di alta sartoria e couture. La manifestazione ha coinvolto diverse scuole e atelier, con presentazioni pubbliche di abiti e collezioni. Nessun incidente segnalato, nessun evento imprevisto. La kermesse si è conclusa con un bilancio di partecipazione e interesse crescenti.

Tanti giovani delle accademie che sognano un futuro nella moda. E poi gli storici designer romani che tengono acceso un faro sull’alta sartoria e la couture della Capitale affrontando sacrifici e difficoltà. È andata in scena sulla terrazza del Pincio per due serate consecutive Ensamble, la manifestazione organizzata dall’assessorato Moda e grandi eventi e dalla Regione Lazio: un contenitore di talento e creatività con una location straordinaria e un sapore un po’ nostalgico che ha richiamato le atmosfere glamour degli anni Ottanta, quando si sfilava a Villa Borghese per poi raggiungere la serata clou di «Donna sotto le stelle» con la sfilata conclusiva sulla Scalinata di Trinità dei Monti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, due giorni di sfilate al Pincio: i talenti delle accademie accanto agli storici designer romani

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