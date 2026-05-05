Al Met Gala 2026, oltre alle celebrità, erano presenti anche numerosi stilisti, direttori creativi e designer che hanno accompagnato le star sul red carpet. Le loro partecipazioni sono state visibili attraverso le creazioni indossate, spesso firmate dai loro studi. La presenza di queste figure professionali ha arricchito la scena, aggiungendo un elemento di collaborazione tra moda e arte. Questi professionisti hanno mostrato le loro ultime collezioni e proposte durante l’evento.

Sul red carpet del Met Gala 2026 non hanno sfilato solo le star: accanto a loro, anche stilisti, direttori creativi e designer. Da Marc Jacobs a Tom Ford, da Donatella Versace ad Alessandro Michele, ecco chi ha firmato i look entrando anche nella foto +++dropcap Al Met Gala 2026 il dress code era Fashion is Art, e mai come quest’anno la domanda sembrava essere una sola: chi è l’opera, chi è l’artista e chi, invece, ha avuto la lucidità di cucire tutto insieme? La mostra del Costume Institute, Costume Art, parte proprio dal corpo vestito e dal dialogo tra moda, arte e museo. Tradotto: un invito a presentarsi al Metropolitan Museum of Art come una piccola sala espositiva ambulante.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gli stilisti al Met Gala 2026: tutti i designer che hanno sfilato accanto alle star sul red carpet

WORST DRESS Met Gala 2026 Dress Code Revealed Fashion World Shocked | GLOBAL STAR UPDATES

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