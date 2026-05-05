Eddie Brock sorprende Roma | al Pincio annuncia il nuovo singolo Bel Venerdì e due date live

Il 3 maggio, a Roma, un artista ha scelto il Pincio come scenario per annunciare il suo nuovo singolo, intitolato “Bel Venerdì”. Durante l’evento, ha incontrato i fan e ha annunciato anche due date di concerti dal vivo. L’iniziativa si è svolta in uno dei punti più riconoscibili della città, attirando l’attenzione di molte persone presenti sul posto.

Roma si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per Eddie Brock, che il 3 maggio ha scelto uno dei luoghi più iconici della capitale per incontrare i fan e condividere un momento speciale. Al Pincio, tra emozione e partecipazione, l’artista ha dato vita a un flash mob a sorpresa, culminato con l’annuncio del nuovo singolo “Bel Venerdì”, in uscita venerdì 8 maggio su tutte le piattaforme digitali. Un brano intimo che racconta la fine di un amore. “Bel Venerdì” è una canzone che scava nel momento più fragile della fine di una relazione: quello in cui tutto è ancora confuso, disordinato, emotivamente irrisolto. Tra rabbia, ricordi e ferite aperte, il brano restituisce una fotografia autentica del “dopo”, quando lasciar andare è l’unica strada possibile, ma anche la più difficile.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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