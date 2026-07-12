Roma 30 milioni per il colpaccio in attacco | che nome
La Roma sta cercando un rinforzo nel reparto offensivo, con un nome ancora da definire. L’affare Greenwood si è complicato, ma la squadra continua a seguire attentamente il mercato per finalizzare un acquisto importante. La società ha previsto un budget di circa 30 milioni di euro per questa operazione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un accordo imminente o su altri nomi specifici coinvolti nell’operazione.
Gasperini aspetta il tanto atteso rinforzo nel reparto offensivo: ecco chi potrebbe sbarcare nella capitale. L’affare Greenwood si è complicato di colpo, ma la Roma monitora sempre con grande attenzione il calciomercato per mettere a segno un super colpo in attacco. L’ultima idea della società giallorossa si chiama Diego Manuel Jadon da Silva Moreira, esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese classe 2004 di proprietà dello Strasburgo. Juventus, occhi puntati in Francia per il primo rinforzo da regalare a Conte (Calciomercato.it) – foto da Instagram Secondo quanto riferito in queste ore da Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe deciso di presentare un’offerta importante da 30 milioni di euro a cui andrebbe aggiunta una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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