Roma 30 milioni per il colpaccio in attacco | che nome

Notizia in breve

La Roma sta cercando un rinforzo nel reparto offensivo, con un nome ancora da definire. L’affare Greenwood si è complicato, ma la squadra continua a seguire attentamente il mercato per finalizzare un acquisto importante. La società ha previsto un budget di circa 30 milioni di euro per questa operazione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un accordo imminente o su altri nomi specifici coinvolti nell’operazione.