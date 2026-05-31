Si avvicina una vera e propria rivoluzione per quel che riguarda il reparto offensivo dei bianconeri: le ultime. Il futuro di Dusan Vlahovic resta avvolto nel mistero, ma intanto la Juventus continua a monitorare con attenzione il calciomercato a prescindere dalla questione relativa all’attaccante serbo. Luciano Spalletti ha chiesto un centravanti fisico e capace di fare gol con una certa regolarità e in queste ore sarebbe tornato in auge un vecchio obiettivo. Mateta (Ansa Foto) – calciomercato.it Si tratta di Jean-Philippe Mateta, già accostato a Juve e Milan nel corso della sessione invernale di gennaio: l’affare saltò per problemi fisici, ma il 28enne francese è tornato finalmente in forma e ha deciso la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, in attesa di Vlahovic spunta un nome per l’attacco: affare da 30 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus, Vlahovic non convocato per Udine. Milik...

Notizie e thread social correlati

Milan, spunta il nome nuovo per l’attacco: costa 30 milioni ed è perfetto per RedBirdIl Milan ha individuato un nuovo obiettivo per rinforzare l’attacco in vista della prossima estate.

Kolo Muani dice sì alla Juventus: affare da 30 milioni. Con lui anche Gonzalo Garcia se Vlahovic non rinnovaKolo Muani ha accettato l’offerta della Juventus, che prevede un investimento di circa 30 milioni di euro.

Temi più discussi: Juve, decide tutto Elkann: i dubbi su Comolli, l’attesa di Spalletti e il mercato sospeso con Vlahovic e Bernardo Silva; Juve, con o senza Champions c'è una squadra da rifondare; Scontri prima di Toro-Juve: tifoso bianconero grave. Si gioca un’ora dopo; Scontri prima di Toro-Juve: tifoso bianconero grave. Gli ultrà chiedono a Locatelli di non giocare.

In attesa di comprendere quello che il Liverpool deciderà di fare per Alisson, la Juventus ha preso informazioni con i Reds per il prestito di Giorgi Mamardashvili x.com

Per coloro di noi in attesa di un miracolo... reddit

Juve-Fiorentina, le ultimissime: out uno dei big più attesiCresce l’attesa in vista del match in programma domenica alle ore 12:00: ecco le ultimissime di formazione. Ancora poche ore e Juventus e Fiorentina si ritroveranno l’una di fronte all’altra in una d ... calciomercato.it

Juve e Milan, agente Lewandowski in città: attesa decisione a breveLewandowski ecco le ultime sul sul futuro: sempre vivo l'interesse di Juve e Milan per il polacco in scadenza col Barcellona ... calciomercato.it