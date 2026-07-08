Rocío Muñoz Morales e Alberto Matano sono stati visti in spiaggia a Monopoli, dove si sono concessi un momento di relax prima di partecipare a eventi culturali estivi. La coppia ha trascorso alcune ore in mare, godendo del sole e delle acque cristalline. La presenza dell’attrice spagnola è legata alla presentazione del suo nuovo romanzo, prevista in città nei prossimi giorni. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle attività in programma.

Sole, acque cristalline e un pizzico di meritato riposo prima di alcuni appuntamenti culturali che arricchiscono l'estate pugliese. Il giornalista e conduttore televisivo Rai Alberto Matano e l'attrice spagnola Rocío Muñoz Morales sono stati avvistati oggi, 8 luglio, sul litorale monopolitano, al Capitolo, nella cornice di Sabbiadoro Luxury Beach, location nota per la sua esclusività e scelta per le loro vacanze anche da vip di calibro nazionale e internazionale. I due volti noti del piccolo schermo si sono concessi qualche ora di relax in spiaggia e in acqua. Matano, in perfetto stile balneare, con occhiali da sole scuri e il cellulare stretto tra le mani per qualche scatto a ricordo della giornata, è apparso sorridente così come l'amica e collega. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Rocío Muñoz Morales e Alberto Matano a Monopoli: relax al mare prima della presentazione del romanzo dell'attrice spagnola

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