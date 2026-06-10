A circa un anno dalla loro separazione, l’attore e l’attrice sono stati fotografati di nuovo insieme durante una gara di nuoto della figlia di 10 anni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e i due sono apparsi insieme in pubblico in occasione di questo evento. Le immagini mostrano una presenza condivisa durante l’appuntamento sportivo, senza ulteriori dettagli sulla loro relazione attuale.

A quasi un anno dalla loro turbolenta separazione, Raul Bova e Rocio Munoz Morales tornano a farsi vedere insieme in pubblico per un’occasione speciale: la gara di nuoto di una delle loro due figlie, Luna, 10 anni. Il magazine Chi ha pubbicato le foto dei due attori insieme, apparentemente sereni, mentre trascorrono una giornata con le figlie e poi si salutano. In uno degli scatti pubblicati dal settimanale, Raul e Rocio sono seduti sugli spalti e scambiano qualche parola, mentre sono concentrati a guardare la gara di Luna: lei sorride, lui guarda con attenzione – e forse con sguardo critico, considerato che è stato un nuotatore. In altre foto sono insieme all’altra figlia, Alma, di sette anni, molto presi da ciò che sta accadendo in vasca. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales di nuovo insieme: le foto dopo un anno dalla separazione

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Raoul Bova e Rocío Morales dal notaio: gelo totale dopo laddio

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