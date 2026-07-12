Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado e Mediaset I nuovi progetti in Rai
Roberta Bruzzone ha lasciato Quarto Grado e Mediaset per dedicarsi a nuovi progetti televisivi in Rai. La decisione riguarda la sua partecipazione a programmi diversi rispetto a quelli precedenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le tempistiche. La professionista si concentrerà ora su incarichi in ambito televisivo che coinvolgono la rete pubblica, abbandonando le sue precedenti collaborazioni con l’emittente privata.
Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado per concentrare tutte le sue energie sui nuovi impegni televisivi che la vedranno impegnata non più in Mediaset, ma in Rai. La decisione, comunicata direttamente dalla criminologa attraverso le sue pagine social, segna la fine di una collaborazione importante con il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi. Un passaggio professionale “inevitabile”, secondo l’esperta, davanti a un calendario – quello di Viale Mazzini – sempre più ricco di conduzioni e progetti costruiti attorno alle sue competenze. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Roberta Bruzzone lascia Mediaset per nuovi progetti in Rai
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