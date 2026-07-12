Un uomo tornato dalla Normandia sta cercando la propria famiglia perduta, cancellata durante il nazifascismo. Suo padre, emigrato in Francia dopo la guerra, gli aveva sempre nascosto il massacro avvenuto il 19 agosto 1944 a San Terenzo Monti, il luogo di nascita e residenza della famiglia. La ricerca si svolge ora in Lunigiana, dove si tenta di ricostruire la storia e le radici di questa famiglia scomparsa.

Fivizzano, 12 luglio 2026 – Dalla Normandia è tornato in Lunigiana alla ricerca della famiglia perduta, cancellata dalla furia nazifascista. Suo padre, emigrato in Francia subito dopo la guerra, gli aveva sempre tenuto nascosto il massacro del 19 agosto 1944 a San Terenzo Monti dove era nato e viveva. Troppo doloroso per lui raccontare che, sua madre Zelmira Bonatti, classe 1890, sua sorella Fedora Cresci che di anni ne aveva 25 e i due figlioletti di lei Andreina di 6 anni e Pierluigi Maracci che aveva ne aveva appena due, erano stati uccisi. Tutti vittime innocenti, assieme ad altri cento civili, alla fattoria di Valla, delle SS agli ordini del maggiore Walter Reder. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritrova la famiglia perduta. Dalla Normandia alla ricerca delle radici

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