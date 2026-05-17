Il Centrodestra in Sicilia ha annunciato il rinvio delle decisioni sull’unità politica a fine maggio, dopo le elezioni comunali. La conferma arriva da un rappresentante del fronte, che aggiunge come questa scelta sia motivata dalla volontà di favorire un confronto tra le forze coinvolte. L’intento è di evitare di proseguire senza un dialogo aperto, anche se non sono stati fissati ulteriori termini temporali. La situazione rimane in attesa di sviluppi prima di assumere decisioni definitive.

Tutto rinviato a fine maggio, dopo le elezioni nei Comuni, ma non oltre, «perché così non è bello e non è giusto andare avanti: è necessario un confronto». Il messaggio arriva dal coordinatore della Lega in Sicilia, Nino Germanà, e suona al tempo stesso come un auspicio, rivolto al presidente della Regione, e come un pungolo a tutto il centrodestra, a cominciare da Fratelli d’Italia, che per voce del capogruppo all’Ars, Gorgio Assenza, venerdì scorso argomentava più o meno lo stesso ragionamento, chiedendo un “conclave” della maggioranza che coinvolgesse tutti i deputati, dopo l’ennesima caduta in Sala d’Ecole con voto segreto e franchi tiratori, andata in scena in settimana sulla blocco delle assunzioni nell’amministrazione regionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ars, il Centrodestra in Sicilia brancola alla ricerca dell'unità perduta

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